【男子】

▽１００㍍

①山田楓河（旭大高）②山本（富良野）③中野（旭大高）

▽２００㍍

①酒井輝（旭大高）②山本（富良野）③小板橋（旭大高）

▽４００㍍

①池田光来（旭大高）②桝本（旭西）③伊藤（旭大高）

▽８００㍍

①鴻上大和（旭永嶺）②宮腰（旭南）③千葉（旭永嶺）

▽１５００㍍

①栗山知士（旭実）②塩崎（旭大高）③吉田（旭西）

▽５０００㍍

①吉田健人（旭西）②塩崎（旭大高）③星（旭西）

▽１１０㍍障害

①川島康明（旭大高）②小野（旭大高）③二階堂（旭西）

▽４００㍍障害

①殿山凌平（旭大高）②池田（旭大高）③平山（旭東）

▽３０００㍍障害

①栗山知士（旭実）②星野（旭東）③萬谷（留萌）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭農③旭東

▽１６００㍍リレー

①旭大高②旭工③旭永嶺

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）②坂井（旭大高）③紺藤（旭大高）

▽走り幅跳び

①川島康明（旭大高）②村上（旭北）③宮前（羽幌）

▽三段跳び

①高野大夢（旭大高）②村田（旭東）③坂井（旭大高）

▽砲丸投げ

①中嶋輝（旭大高）②鈴木（旭工）

▽円盤投げ

①伊藤蒼良（旭農）②山崎（旭大高）③伏見（富良野緑峰）

▽ハンマー投げ

①中嶋輝（旭大高）②北嶋（富良野緑峰）③伊藤（旭農）

▽やり投げ

①伏見洋飛（富良野緑峰）②長谷川（旭東）③近藤（富良野緑峰）

【女子】

▽１００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②梅井（旭大高）③白崎（旭龍谷）

▽２００㍍

①石持成実（旭龍谷）②菅（旭大高）③杉下（羽幌）

▽４００㍍

①阿部充希（旭大高）②杉下（羽幌）③佐藤（旭東）

▽８００㍍

①小林美夕菜（旭東）②工藤（旭龍谷）③阿部（旭大高）

▽１５００㍍

①石橋桜（旭龍谷）②小林（旭東）③泉（旭龍谷）

▽３０００㍍

①足沢花南（旭龍谷）②高橋（旭龍谷）③能勢（富良野）

▽１００㍍障害

①山森夕華（旭南）②千葉（旭工）③高橋（旭北）

▽４００㍍障害

①佐藤優羽（旭東）②飯田（旭東）③長坂（旭西）

▽５０００㍍競歩

①谷口梨華（旭龍谷）②柴田（旭東）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭龍谷③旭永嶺

▽１６００㍍リレー

①旭大高②旭東③旭永嶺

▽走り高飛び

①中本咲里耶（旭大高）②千葉（旭工）③横田（旭東）

▽走り幅跳び

①星野美月（旭大高）②村上（羽幌）③斎藤（旭永嶺）

▽三段跳び

①蝦名涼花（旭大高）②中本（旭大高）③三宮（旭東）

▽砲丸投げ

①伊井あおい（留萌）②武山（旭商）③早坂（羽幌）

▽円盤投げ

①角野来実（旭明成）②中原（旭明成）③丸山（旭南）

▽やり投げ

①早坂明莉（羽幌）②河原（富良野）③縄江（旭明成）