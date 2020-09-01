【男子】
▽１００㍍
①山田楓河（旭大高）②山本（富良野）③中野（旭大高）
▽２００㍍
①酒井輝（旭大高）②山本（富良野）③小板橋（旭大高）
▽４００㍍
①池田光来（旭大高）②桝本（旭西）③伊藤（旭大高）
▽８００㍍
①鴻上大和（旭永嶺）②宮腰（旭南）③千葉（旭永嶺）
▽１５００㍍
①栗山知士（旭実）②塩崎（旭大高）③吉田（旭西）
▽５０００㍍
①吉田健人（旭西）②塩崎（旭大高）③星（旭西）
▽１１０㍍障害
①川島康明（旭大高）②小野（旭大高）③二階堂（旭西）
▽４００㍍障害
①殿山凌平（旭大高）②池田（旭大高）③平山（旭東）
▽３０００㍍障害
①栗山知士（旭実）②星野（旭東）③萬谷（留萌）
▽４００㍍リレー
①旭大高②旭農③旭東
▽１６００㍍リレー
①旭大高②旭工③旭永嶺
▽走り高跳び
①藤原虎太郎（旭北）②坂井（旭大高）③紺藤（旭大高）
▽走り幅跳び
①川島康明（旭大高）②村上（旭北）③宮前（羽幌）
▽三段跳び
①高野大夢（旭大高）②村田（旭東）③坂井（旭大高）
▽砲丸投げ
①中嶋輝（旭大高）②鈴木（旭工）
▽円盤投げ
①伊藤蒼良（旭農）②山崎（旭大高）③伏見（富良野緑峰）
▽ハンマー投げ
①中嶋輝（旭大高）②北嶋（富良野緑峰）③伊藤（旭農）
▽やり投げ
①伏見洋飛（富良野緑峰）②長谷川（旭東）③近藤（富良野緑峰）
【女子】
▽１００㍍
①大沢瑠華（旭大高）②梅井（旭大高）③白崎（旭龍谷）
▽２００㍍
①石持成実（旭龍谷）②菅（旭大高）③杉下（羽幌）
▽４００㍍
①阿部充希（旭大高）②杉下（羽幌）③佐藤（旭東）
▽８００㍍
①小林美夕菜（旭東）②工藤（旭龍谷）③阿部（旭大高）
▽１５００㍍
①石橋桜（旭龍谷）②小林（旭東）③泉（旭龍谷）
▽３０００㍍
①足沢花南（旭龍谷）②高橋（旭龍谷）③能勢（富良野）
▽１００㍍障害
①山森夕華（旭南）②千葉（旭工）③高橋（旭北）
▽４００㍍障害
①佐藤優羽（旭東）②飯田（旭東）③長坂（旭西）
▽５０００㍍競歩
①谷口梨華（旭龍谷）②柴田（旭東）
▽４００㍍リレー
①旭大高②旭龍谷③旭永嶺
▽１６００㍍リレー
①旭大高②旭東③旭永嶺
▽走り高飛び
①中本咲里耶（旭大高）②千葉（旭工）③横田（旭東）
▽走り幅跳び
①星野美月（旭大高）②村上（羽幌）③斎藤（旭永嶺）
▽三段跳び
①蝦名涼花（旭大高）②中本（旭大高）③三宮（旭東）
▽砲丸投げ
①伊井あおい（留萌）②武山（旭商）③早坂（羽幌）
▽円盤投げ
①角野来実（旭明成）②中原（旭明成）③丸山（旭南）
▽やり投げ
①早坂明莉（羽幌）②河原（富良野）③縄江（旭明成）