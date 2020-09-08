▽１回戦
ドリームナイン旭川　不戦勝　道北振興、旭川教員野球クラブ６―４ニューヤンキース、シャネルズ５―１旭川クラブ、比布町役場３―２Ａ・Ｉ・Ｂ、ダイヤモンドプレイヤーズ６―２アサヒカワＳＮＥＳ
▽２回戦
上川町役場３―０ドリームナイン旭川、シャネルズ１―０旭川教職員野球クラブ、比布町役場６―４旭川ホームストーリー、ダイヤモンドプレイヤーズ７―０高専坂５９
▽準決勝
シャネルズ４―２上川町役場、ダイヤモンドプレイヤーズ６―３比布町役場