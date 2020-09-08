▽１回戦

ドリームナイン旭川 不戦勝 道北振興、旭川教員野球クラブ６―４ニューヤンキース、シャネルズ５―１旭川クラブ、比布町役場３―２Ａ・Ｉ・Ｂ、ダイヤモンドプレイヤーズ６―２アサヒカワＳＮＥＳ

▽２回戦

上川町役場３―０ドリームナイン旭川、シャネルズ１―０旭川教職員野球クラブ、比布町役場６―４旭川ホームストーリー、ダイヤモンドプレイヤーズ７―０高専坂５９

▽準決勝

シャネルズ４―２上川町役場、ダイヤモンドプレイヤーズ６―３比布町役場