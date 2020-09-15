【男女混合】
◇４年生以下
①小野裕翔・山崎航駕（永山）②野元・来正（大町・旭川）③細川・堀（末広北）
◇５・６年生
①堀拓仁・西原蒼太（旭教大付属・末広北）②野元・森川（大町・旭川第三）③三住・山田（忠和・旭教大付属）③大村・及川（旭教大付属）
ソフトテニス 第３２回旭川市小学生大会（１２日・花咲コート）
2020/09/15
【男女混合】
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 第１８回星野伸之旗争奪少年大会（１２、１３日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 旭川軟式野球連盟少年部北支部秋季大会（５日・比布多目的グラウンド）
- 軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（１２日・東光公園第２球場）
- 軟式野球 会長旗兼秋季選手権大会（１２日・鷹栖球場）
- 北海道学生野球秋季１部リーグ戦（１２、１３日・あいべつ球場）
- ソフトテニス 第３２回旭川市小学生大会（１２日・花咲コート）
- ソフトテニス 秋季加盟団体戦（１３日・花咲コート）
- テニス 道北ブロック秋季ジュニアシングルス大会（１２、１３日・忠和コート）
- テニス 第５回旭川ベテラン大会（１２日・花咲コート）
- サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５、６日・東光公園球技場ほか）
- サッカー 第１２回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２７回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（５、６日・忠和公園ほか）
- サッカー 北海道リーグ第２回道央・道北ブロックリーグ（８月１６、２３日、９月６日・東光公園球技場ほか）
- 陸上競技 第７５回道北選手権大会（１３日・花咲陸上競技場）