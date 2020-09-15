【男女混合】

◇４年生以下

①小野裕翔・山崎航駕（永山）②野元・来正（大町・旭川）③細川・堀（末広北）

◇５・６年生

①堀拓仁・西原蒼太（旭教大付属・末広北）②野元・森川（大町・旭川第三）③三住・山田（忠和・旭教大付属）③大村・及川（旭教大付属）