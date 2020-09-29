【男子】
▽シングルス　
①荒川裕貴（とわの森三愛）②岡田（とわの森三愛）③鈴木（旭実）③金山（北海道科学大高）
▽ダブルス　
①佐藤奨吾・岡田侑也（とわの森三愛）②荒川・半沢（とわの森三愛）③金山・川原（北海道科学大高）③野崎・内川（とわの森三愛）
　
【女子】
▽シングルス　
①山田萌華（旭実）②尾崎（旭実）③北畠（北広島）③関根（札幌龍谷）
▽ダブルス　
①尾崎瀬里奈・垣内中あさひ（旭実）②山田・石井（旭実）③平野・神谷（旭実）③下山・関根（札幌龍谷）