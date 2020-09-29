◇Ａクラス
▽１回戦
鷹栖・近一合同２―１永山西、比布９―０東川大雪、神楽　不戦勝　神居、東聖６―４啓明・東栄合同
▽準決勝
鷹栖・近一合同１０―２比布、東聖５―３神楽
▽決勝
東聖８―５鷹栖・近一合同
　
◇Ｂクラス
▽１回戦
旭稜８―１共栄・三小合同
▽準決勝
旭稜６―１永山西、神楽９―０千代田・啓明合同
▽決勝
旭稜６―０神楽