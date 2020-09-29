◇Ａクラス

▽１回戦

鷹栖・近一合同２―１永山西、比布９―０東川大雪、神楽 不戦勝 神居、東聖６―４啓明・東栄合同

▽準決勝

鷹栖・近一合同１０―２比布、東聖５―３神楽

▽決勝

東聖８―５鷹栖・近一合同



◇Ｂクラス

▽１回戦

旭稜８―１共栄・三小合同

▽準決勝

旭稜６―１永山西、神楽９―０千代田・啓明合同

▽決勝

旭稜６―０神楽