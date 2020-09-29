【男子】

▽１７歳以下

①池田悠河・須藤開夢（旭川宮の森ＳＣ）②上林・尾崎（旭明成）③今井陽・今井朝（ポラリスＴＴ）③村岡・佐藤（旭永嶺）⑤林・柳沢（旭永嶺）⑤小川・三浦（旭永嶺）⑤高山・杉山（旭東）⑤三上・草野（旭永嶺）



【女子】

▽１７歳以下

①松浦梨紗・平沼莉央（旭川宮の森ＳＣ）②町谷・木原（旭北）③村上・鎌仲（旭南）③金子・古川（旭西）⑤斉藤・佐藤（士別翔雲）⑤伏木・堀田（旭東）⑤松橋・石崎（旭川宮の森ＳＣ・ながやまテニス）⑤橋本・奈良（士別翔雲）