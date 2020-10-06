愛宕１２―１永山南、トラウム２ｎｄ７―０留萌、東明２―０神楽、中央５―１明星
サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（９月２２、２６日・東光公園球技場ほか）
2020/10/06
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