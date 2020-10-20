【男子】
▽１回戦
旭東２―１旭明成
▽２回戦
旭実２―０旭東、旭永嶺２―０旭北、旭高専２―０旭南、旭工２―０旭西
▽決勝リーグ
旭実２―０旭永嶺、旭実２―０旭高専、旭高専２―１旭永嶺、旭工２―０旭高専、旭工２―０旭永嶺、旭実２―０旭工
▽順位　
①旭実３勝②旭工２勝１敗③旭高専１勝２敗④旭永嶺３敗