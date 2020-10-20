【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①藤矢拓馬（神居東陸上少年団）②坂（旭川ＡＣ）③竹村（深川陸上クラブ）
▽８００㍍
①村田伊吹（神居東陸上少年団）②二階堂（旭川ＴＲＣ）③竹村（深川陸上クラブ）
▽４００㍍リレー
①神居東陸上少年団②旭川ＡＣ
▽走り幅跳び
①遠藤優侑翔（小樽朝里）②兼平（愛宕ＡＣ）③工藤（神居東陸上少年団）
▽ジャベリックボール投げ
①清水陽也（羽幌ジュニアＲＣ）②菅（旭川ＡＣ）③滝沢（旭川ＡＣ）
◇中学生
▽１１０㍍障害
①門田隼人（富良野西）②大崎（妹背牛）
▽砲丸投げ
①谷彪冴（士別）②佐藤（明星）③森川（緑が丘）
◇高校・一般
▽１００㍍
①松本虎流（旭龍谷）②武島（旭大高）③中尾（旭大高）
▽４００㍍
①小板橋優哉（旭大高）②小野田（旭工）③平山（旭東）
▽１５００㍍
①山内一摩（岩見沢緑陵）②栗山（旭実）③阿部（作・ＡＣ北海道）
▽３０００㍍
①鈴木将矢（遠軽中）②猪子（札幌北都中）③五十嵐（中頓別中）
▽５０００㍍
①塩崎倖助（旭大高）②原田（旭実）③星（旭西）
▽１１０㍍障害
①小野遥久（旭大高）②阿部（岩見沢東）
▽４００㍍リレー
①旭龍谷②旭農③留萌高
▽走り高跳び
①藤原虎太郎（旭北）②坂井（旭大高）③渡利（士別翔雲）
▽走り幅跳び
①高野大夢（旭大高）②佐藤（札幌陸協）③早坂（旭工）
▽砲丸投げ（６・０００㌔）
①中嶋輝（旭大高）②大田（旭農）③鈴木（旭工）
▽砲丸投げ（７・２６０㌔）
①高橋昌也（道体アスリート）
▽やり投げ
①三浦導剣（ＥＺＯ・ＡＣ）②叶内（旭教大）③長谷川（旭東）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①板谷夏生（神居東陸上少年団）②猪股（神居東陸上少年団）③峯岸（神居東陸上少年団）
▽８００㍍
①浅野姫花（士別ジュニア陸上少年団）②金子（遠軽陸上クラブ）③菊地（士別ジュニア陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①神居東陸上少年団Ａ②愛宕ＡＣ③旭川ＴＲＣ
▽走り幅跳び
①峯岸美来（神居東陸上少年団）②村上（神居東陸上少年団）③藤倉（神居東陸上少年団）
▽砲丸投げ
①松本望生（深川陸上クラブ）
▽ジャベリックボール投げ
①金子丹俐（羽幌ジュニアＲＣ）②牧野（なよろＪＡＣ）③大月（東神楽東聖）^t
◇中学生
▽１００㍍障害
①和泉蓮那（永山）②高桑（深川一已）③大景（東神楽）
▽砲丸投げ
①大田穂乃華（東鷹栖）②河内（富良野西）③小島（深川一已）
◇高校・一般
▽１００㍍
①田野葵（緑が丘中）②白崎（旭龍谷）③上野（旭龍谷）
▽４００㍍
①大沢瑠華（旭大高）②杉下（羽幌高）③佐藤（旭東）
▽１５００㍍
①小林美夕菜（旭東）②合田（緑が丘中）③高橋（神居東中）
▽３０００㍍
①小林美夕菜（旭東）②今井（富良野緑峰）③鬼頭（旭農）
▽１００㍍障害
①福原和子（旭商）②片桐（旭西）③山口（旭商）
▽４００㍍リレー
①旭龍谷②緑が丘中Ａ③羽幌高
▽走り高跳び
①松原琴音（砂川高）②横田（旭東）③児玉（永山中）③畠山（緑が丘中）
▽走り幅跳び
①村上茉生（羽幌高）②坂下（札幌前田中）③三宮（旭東）
▽砲丸投げ
①多田悠理（深川中）②武山（旭商）
▽やり投げ
①早坂明莉（羽幌高）②村椿（旭工）③河原（富良野高）