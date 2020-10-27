【男子】

▽１回戦

北門５１―４０東明、中央６３―５７広陵、鷹栖７６―３７美瑛、上富良野７２―３８明星、中富良野５０―３３光陽、東陽６７―２８東神楽、富良野東６４―４０北星、神楽８２―３９東光

▽２回戦

愛宕９８―４０北門、神居東９２―２６中央、忠和８７―５１鷹栖、永山南１２７―１４上富良野、永山８５―２４中富良野、当麻・比布・愛別１０８―３７東陽、富良野西６７―４４富良野東、緑が丘４６―３８神楽

▽３回戦

愛宕６０―２１神居東、永山南７０―５０忠和、永山８０―４３当麻・比布・愛別、緑が丘７０―３７富良野西



【女子】

▽１回戦

富良野西・富良野東６２―３８東川、中富良野・美瑛７５―２９啓北、鷹栖６０―２６神楽、北門９８―３１中央、東神楽３５―３４北星・広陵

▽２回戦

愛宕６４―２４富良野西・富良野東、永山９０―３３中富良野・美瑛、東明６２―２７東陽・光陽、当麻・比布６７―１６鷹栖、北門５５―５４上富良野、東光５０―３５忠和、緑が丘６０―５０神居東、六合２０―０東神楽

▽３回戦

愛宕４６―３２永山、当麻・比布４５―２４東明、東光３９―３１北門、六合６４―４６緑が丘