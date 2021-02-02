【男子】

▽４０歳代

①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）

▽４５歳代

①漆山裕章（比布レーシングスキークラブ）②吉田（かもい岳レーシング）③林（比布レーシングスキークラブ）

▽５０歳代

①橋本武彦（比布レーシングスキークラブ）②大盛（ダイヤモンドダストスキークラブ）③東（ジャステムレーシング）④石谷（ジャガーレーシング）⑤中里（富良野スキー連盟）

▽５５歳代

①坂本茂敏（ブレイン）②大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③山崎（ジャガーレーシング

）④森田（比布レーシングスキークラブ）⑤堀内（チームゲットアップ）⑥土岐（ブレイン）

▽６０歳代

①高橋宏明（ジャガーレーシング）②伊東（ダイヤモンドダストスキークラブ）③伊藤（ジャステムレーシング）④長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）⑤高井（ブレイン）⑥今野（ジャガーレーシング）

▽６５歳代

①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②寒河江（Ｋ＆Ｋ）③有馬（峠レーシング）④寺岡（峠レーシング）

▽７０歳代

①立岡一男（ジャガーレーシング）②押岡（北友スキークラブ）③北原（峠レーシング）④丸山（苫小牧スキー連盟）⑤中村（北海道マスターズスキー旭川クラブ）⑥高木（伊達レーシング）

▽７５歳代

①佐々木審（峠レーシング）②浜谷（Ｒ・Ｉスキークラブ）③山崎（旭川レーシングチーム）④橋本（ジャガーレーシング）⑤大塚（ジャガーレーシング）

▽８０歳代

①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）②大塚（ジャガーレーシング）③佐々木（旭川スキー連盟）

▽８５歳代

①須摩篤彦（峠レーシング）

【女子】

▽３５歳代

①篠永久美子（美幌町スキー連盟）

▽４５歳代

①大谷抄織（七飯アルペン）

▽５０歳代

①川島加奈（富良野スキー連盟）

▽６５歳代

①結城素子（峠レーシング）②竹山（ジャガーレーシング）