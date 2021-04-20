【男子】

◇ダブルス

▽１部

①小島滉貴・中村樹希（旭実）②秋葉・佐藤（旭実）③平井・辻（旭工）④渡部・森山（旭実）⑤鈴木・高橋（旭西）⑤芹沢・鎌倉（旭実）⑤佐々木・江花（旭龍谷）⑤今井・新堂（旭実）

▽２部

①押切稜季・菊地翔太（旭工）②今地・阪本（旭龍谷）③雙松・中島（旭工）③今・堂坂（留萌）

◇シングルス

▽１部

①佐々木颯太（旭実）②伊藤（旭実）③中村（旭実）④秋葉（旭実）⑤渡部（旭実）⑤瀬戸（旭東）⑤平井（旭工）⑤林（旭工）

▽２部

①大須田倭（旭商）②今地（旭龍谷）③馬場（旭南）③高木（旭永嶺）

【女子】

◇ダブルス

▽１部

①吉田莉麻・松浦日菜乃（旭実）②新関・片渕（旭南）③渡部・谷口（旭龍谷）④土佐・三上（旭実）⑤宮武・河内（旭南）⑤石崎・大城（旭北）⑤谷内・横田（旭実）⑤松倉・新保（旭西）

▽２部

①白井佑奈・鬼柳みずほ（旭商）②曽我部・丸山（旭南）③杉岡春・杉岡若（富良野）③三本木・見角（旭北）

◇シングルス

▽１部

①高橋あかり（旭実）②前田（旭実）③石崎（旭北）④中塩（旭実）⑤横田（旭実）⑤嶋村（旭南）⑤吉田（旭実）⑤獅子原（旭南）

▽２部

①佐藤裕梨（富良野）②河村（旭永嶺）③中村（旭東）③宮本（旭農）