【男女混合】
▽４段以下
①竹内良太②鎌田③辻川④津川⑤横山
▽５段以上
①佐竹明美②中西③東④梅田⑤錦川
弓道 第３３回誠心館弓道場開館記念射会（４月２９日・市弓道場誠心館）
2021/05/04
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