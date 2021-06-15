【男子】

◇自由形

▽５０㍍

①宮下天翔（旭永嶺）②髙田智也（旭永嶺）③藤谷崚平（旭永嶺）

▽１００㍍

①岡崎太一（旭実）②赤岡忠信（旭東）③宮下天翔（旭永嶺）

▽２００㍍

①赤岡忠信（旭東）②川村悠翔（旭龍谷）③大場裕翔（旭藤星）

▽４００㍍

①菊地崇椰（旭大高）②岡崎太一（旭実）

▽１５００㍍

①丸一叶人（旭東）②菊地崇椰（旭大高）

◇背泳ぎ

▽１００㍍

①今野純（旭実）

▽２００㍍

①今野純（旭実）②若林蓮人（旭永嶺）

◇平泳ぎ

▽１００㍍

①飛弾野愛也（旭実）②福士潤（旭東）③鈴木晴馬（旭北）

▽２００㍍

①飛弾野愛也（旭実）②福士潤（旭東）③橋場星宙（留萌）

◇バタフライ

▽１００㍍

①櫻庭一斗也（旭実）②大場裕翔（旭藤星）

▽２００㍍

①千葉麗希（旭工）②櫻庭一斗也（旭実）

◇個人メドレー

▽２００㍍

①吉村郁人（旭北）②若林蓮人（旭永嶺）

▽４００㍍

①丸一叶人（旭東）②千葉麗希（旭工）③吉村郁人（旭北）④川村悠翔（旭龍谷）

◇リレー

▽４００㍍

①旭実②旭永嶺

【女子】

◇自由形

▽５０㍍

①田村萌華（旭藤星）②原木穂乃佳（旭永嶺）③小林みう（旭永嶺）

▽１００㍍

①田村萌華（旭藤星）②山口真依（旭南）

▽２００㍍

①山口真依（旭南）②鈴木穂佳（旭実）

▽４００㍍

①遠藤朱純（旭北）②山口りな（旭大高）③松浦日和（旭永嶺）④鈴木穂佳（旭実）

▽８００㍍

①山口りな（旭大高）②遠藤朱純（旭北）

◇背泳ぎ

▽１００㍍

①宮下美貴（旭東）

▽２００㍍

①宮下美貴（旭東）

◇平泳ぎ

▽１００㍍

①佐藤響（旭東）②小林芽生（旭永嶺）③土田七海（旭永嶺）

▽２００㍍

①佐藤響（旭東）

◇個人メドレー

▽２００㍍

①松浦日和（旭永嶺）