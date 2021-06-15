【男子】
◇自由形
▽５０㍍
①宮下天翔（旭永嶺）②髙田智也（旭永嶺）③藤谷崚平（旭永嶺）
▽１００㍍
①岡崎太一（旭実）②赤岡忠信（旭東）③宮下天翔（旭永嶺）
▽２００㍍
①赤岡忠信（旭東）②川村悠翔（旭龍谷）③大場裕翔（旭藤星）
▽４００㍍
①菊地崇椰（旭大高）②岡崎太一（旭実）
▽１５００㍍
①丸一叶人（旭東）②菊地崇椰（旭大高）
◇背泳ぎ
▽１００㍍
①今野純（旭実）
▽２００㍍
①今野純（旭実）②若林蓮人（旭永嶺）
◇平泳ぎ
▽１００㍍
①飛弾野愛也（旭実）②福士潤（旭東）③鈴木晴馬（旭北）
▽２００㍍
①飛弾野愛也（旭実）②福士潤（旭東）③橋場星宙（留萌）
◇バタフライ
▽１００㍍
①櫻庭一斗也（旭実）②大場裕翔（旭藤星）
▽２００㍍
①千葉麗希（旭工）②櫻庭一斗也（旭実）
◇個人メドレー
▽２００㍍
①吉村郁人（旭北）②若林蓮人（旭永嶺）
▽４００㍍
①丸一叶人（旭東）②千葉麗希（旭工）③吉村郁人（旭北）④川村悠翔（旭龍谷）
◇リレー
▽４００㍍
①旭実②旭永嶺
【女子】
◇自由形
▽５０㍍
①田村萌華（旭藤星）②原木穂乃佳（旭永嶺）③小林みう（旭永嶺）
▽１００㍍
①田村萌華（旭藤星）②山口真依（旭南）
▽２００㍍
①山口真依（旭南）②鈴木穂佳（旭実）
▽４００㍍
①遠藤朱純（旭北）②山口りな（旭大高）③松浦日和（旭永嶺）④鈴木穂佳（旭実）
▽８００㍍
①山口りな（旭大高）②遠藤朱純（旭北）
◇背泳ぎ
▽１００㍍
①宮下美貴（旭東）
▽２００㍍
①宮下美貴（旭東）
◇平泳ぎ
▽１００㍍
①佐藤響（旭東）②小林芽生（旭永嶺）③土田七海（旭永嶺）
▽２００㍍
①佐藤響（旭東）
◇個人メドレー
▽２００㍍
①松浦日和（旭永嶺）