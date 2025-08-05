お笑いコンビ・アップダウンの竹森巧と阿部浩貴が演じる二人芝居 音楽劇「桜の下で君と」が九日（土）午後二時から、市公会堂（常磐公園）で行われます。

一九四五年五月二日、鹿児島の知覧飛行場から出撃した戦闘機に搭乗していた二人の特攻隊員を、アップダウンが演じます。「彼らは何を考え、どう生きて『その日』を迎えたのか」「お笑いにしかできないことがある」―お笑いの二人が人生をかけた芝居です。

二人のボイストレーニングをしている声楽家の本間桜子さんは「素晴らしい作品です。戦後八十年の節目となる今年、ぜひご家族や大切な人と一緒にご覧ください」と呼びかけています。

チケット（自由席）は、大人・前売四千五百円（税込）、当日五千円（同）。申し込みは、https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/02103012023582から。小学生から大学生までは無料です（無料招待フォームに入力を。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecne_514BkB91ybDK5nTBWxmC3JsBu6laVKhTNyclgdXIQXw/viewform）。幼児の託児も用意しています（一人五百円。定員あり）。

問い合わせは、主催者のふくふく家族の会・代表の福屋さん（TEL ０９０―６６９３―４１０２、ホームページ https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/）へ。