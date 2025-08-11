九州・沖縄地方で十七日から開かれる全国中学校体育大会に、旭川から出場する選手の激励会が八日、市総合庁舎（市内七ノ九）で行われた。大会には剣道男子団体の永山南中など五競技に、二十五選手が出場する。

激励会には、選手をはじめ顧問の教諭らが出席。出場選手が紹介されたあと、代表して陸上競技の女子１００㍍障害に出場する神居東三年・坂口仁心さんが「不安もありますが、これまでの練習を信じて自分の力を出し切りたい。努力を力に変えて、みんなで最高の結果をつかみましょう」と決意を述べた。

出場する選手は次の通り（○内の数字は学年）。

【剣道】（23～25日、宮崎県）▽男子団体 永山南（川井惟颯③、岡本憲昭③、上田隆之輔③、幸田伊緒③、林彪雅②、前山晴陽②、今井紫琉①）【陸上競技】（17～20日、沖縄県）▽男子棒高跳び 吉村武翔（広陵③）▽女子１００㍍障害 坂口仁心（神居東③）【バドミントン】（21～24日、大分県）▽女子シングルス 水谷藍里（春光台③）▽男子団体 ＮｅｘｕｓＢＣ（吉田澄晴③、相馬瑠生②、相馬獅生②、山中心惺②、樋口快①）【卓球】（21～24日、福岡県）▽男子団体 広陵（外山慶一郎③、赤塚蓮介③、田中颯人③、菅原拓海③、北岡太智③、千葉晴仁③、谷祐真①、川西桂樹①）【ソフトテニス】（19～21日、熊本県）▽男子個人 付属旭川（大熊法穂③、松本佳大③）（東寛樹）