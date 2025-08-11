上川町にある南国風カフェ「ミナミカゼ」（東雲一五二三ノ一）で七月二十五日、シンガーソングライター・ｒｉｋｏさんの弾き語りが行われた。同店ではミニライブ「Ｔｅａｔｉｍｅ Ｍｕｓｉｃ」を定期的に開いており、カフェ利用者は無料で楽しむことができる。

オーナーの佐藤秀光さん（63）は上川町出身。沖縄で自衛隊の音楽隊に勤めていたが、退職後、約二年半前に地元でカフェを開店。妻の奈々さんと二人三脚で店を営んでいる。地元食材を多く使った無添加メニューにこだわっているという。

弾き語りをするようになったのは、知り合いを通じて同店を知ったｒｉｋｏさんが、「この空間は良い響きをするのでは？」と直感し、佐藤さんに頼んで歌わせてもらったことがきっかけ。以来、月一回ほどのペースで弾き語りを行っている。

この日はオリジナル曲や、ヒット曲のオリジナルアレンジを八曲ほど歌った。初披露した「シーズン・イン・ザ・サン」では、佐藤さんのパーカッションとのコラボも。

誕生日にライブを聴きに訪れた地元の松本清美さんと小野寺幸美さん（ともに64）は、双子姉妹で佐藤さんの同級生。サプライズで提供されたキャンドルと「ハッピーバースデー」の生歌に、「（来店した）たくさんの人に祝っていただけて嬉しいです」と喜んだ。

ライブに関する問い合わせは、ｃａｆｅミナミカゼ（TEL ０１６５８―２―２６６６）まで。（岡本成史）