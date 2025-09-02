【男子】▽１回戦 中央４８―３２東明、北星６７―５３富良野西、東陽７６―１６東光、美瑛６２―３８中富良野、美瑛６２―３８中富良野、緑が丘６０―５０鷹栖、光陽４９―４８東神楽、神楽８１―５３富良野東、明星５８―３４永山南、永山５９―３３北門▽２回戦 当麻・比布中央６８―４０中央、東陽６１―２９北星、上富良野８７―３８美瑛、愛宕６８―４１緑が丘、神居東７３―１８光陽、旭川ブルーフラックス１２２―１５神楽、忠和８１―４１明星、広陵５３―４４永山▽３回戦 当麻・比布中央８１―１９東陽、上富良野４１―４０愛宕、旭川ブルーフラックス８０―３６神居東、広陵５８―５６忠和▽準決勝 当麻・比布中央６１―５０上富良野、旭川ブルーフラックス７８―１９広陵▽決勝 旭川ブルーフラックス７１―３４当麻・比布中央▽３・４位決定戦 上富良野５０―４０広陵▽５位決定戦 愛宕４３―４２神居東▽優秀選手賞 小林蒼空（旭川ブルーフラックス）
【女子】▽１回戦 六合１００―１１神楽、東光３９―３８東神楽、東明６９―４０中央、永山９０―１６美瑛、東陽４４―３８神居東▽２回戦 忠和８７―３０六合、北門２０―０東川、中富良野５７―５６東光、愛宕４８―２１東明、永山５９―５２緑が丘、上富良野８５―７広陵、富良野西・富良野東１１３―２０啓北・北星、当麻５９―４１東陽▽３回戦 忠和１２３―８北門、愛宕５３―２５中富良野、上富良野７７―３４永山、当麻５７―３６富良野西・富良野東▽準決勝 忠和８１―３１愛宕、上富良野５７―２９当麻▽決勝 忠和４８―４０上富良野▽３・４位決定戦 愛宕４５―３９当麻▽５位決定戦 永山６４―３０中富良野▽優秀選手賞 日笠真歩（忠和）
◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５大会兼Ｕ１５選手権旭川地区予選大会（８月２４日・永山南中体育館ほか）
2025/09/02
