昨年誕生した地元発のフェス「ＢＬＵＥ ＭＯＯＮ ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴ」が、今年も開催される。実行委員会の主催。

第二回となる今年は、キトウシの森（東川町西五北四十四）に会場を変え、二十七日（土）から二十八日（日）の二日間の日程で行われる。開催時間は、二十七日が午前十時から午後七時まで、二十八日が午前十時から午後五時まで。

プロのアーティストからアマチュア、学生までが立つステージは、今年から二カ所になった。出演アーティスト数は倍以上に、出店や体験コーナーも大幅に増える見通し。ステージの一つは、市内の高大生が中心になってプロデュースするという。昨年好評だったテントサイト付きチケットのほか、オートキャンプ付き、ケビン（一棟貸しコテージ）付きチケットも新たに登場し、より多様な楽しみ方が選べるようになっている。会場へのアクセスは、大型駐車場が利用できるほか、昨年同様、買物公園と会場を往復する送迎バスも運行予定。

中心メンバーの一人、ライブハウス「モスキート」の大西一正さん（45）は、「フェスを立ち上げた昨年は千人以上の来場があり、大成功に終わりました。昨年の盛り上がりを思い出して、またぜひ来ていただきたいです」と話し、広い来場を呼びかける。

入場のみの料金は、前売り、当日とも、各日千円（高校生以下無料）。イベントの詳細は、特設サイト（https://bluemoonmusic.studio.site/）で確認できる。現在特設サイトで販売中の電子チケットの購入者には、もれなくステッカーをプレゼント。送迎バスのスケジュールなど、未定の情報は今後順次更新予定。