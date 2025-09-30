十月四日（土）、五日（日）の両日、まちなかぶんか小屋（七条買物公園）で、ドキュメンタリー映画の上映会が行われます。まちなかぶんか小屋映画部会の主催。

今回は特集「誰と生きるか」と題し、「他者」と生きていくことにどう向き合うかをテーマに、三作品を上映します。上映作品は、お互いの違いに向き合う過程を描く①『友達やめた。』（二〇二〇年、日本、八十四分）、「集団としての他者＝軍隊・組織」という力に対する個のあり方を問う②『最初の54年間―軍事占領の簡易マニュアル』（二〇二一年、フランス・フィンランド・イスラエル・ドイツ、百十分）、バーチャル空間で顔の見えない他者と関係を築いていく③『ニッツ・アイランド 非人間のレポート』（二〇二三年、フランス、九十八分）です。

上映時間は、①が四日午前十時と五日午後六時、②が四日午後二時と五日午前十時、③が四日午後六時と五日午後二時です。

前売りチケットは、各回千二百円（当日千四百円）、会員・学生は二百円引き。まちなかぶんか小屋、こども冨貴堂、ジュンク堂書店旭川店で扱っています。三作品を三千三百円で鑑賞できる「３本セット券」も十五枚限定で発売します。

予約・問い合わせは、まちなかぶんか小屋（TEL・FAX 23―２８０１、メールbunkagoya@sky.plala.or.jp）へ。上のＱＲコードからも予約可能です。