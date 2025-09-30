子ども向け音楽や振り付けの制作を手がける二人組音楽ユニット「ケロポンズ」のライブが十月五日（日）、午後二時から、パレットヒルズ（鷹栖町十七線八号）キャンプ場で開かれます。ケロポンズを呼びたい！ 実行委員会の主催。

増田裕子（ケロ）と平田明子（ポン）からなるケロポンズは、一九九九年結成。親子コンサートなどに年間百以上の公演に出演し、代表作「エビカニクス」は、保育園や幼稚園で人気の定番体操曲で、ＹｏｕＴｕｂｅ動画再生回数は一億六千万回を突破しました（二〇二四年十二月現在）。作品数は千作品を超え、ＮＨＫ・Ｅテレ「おかあさんといっしょ」などにに楽曲を提供しています。

ライブ当日は、代表作「エビカニクス」のほか、生バンドによる「こどもロック」や「ピカフル」も演奏される予定です。実行委代表の松下おとじろうさんは「パレットヒルズの草原の中で、大人も子どももみんなで大騒ぎしましょう」と呼びかけています。

午後一時開場。入場料は、大人千五百円（当日・二千円）、小中学生五百円、未就学児無料（料金は当日精算）。入場予約は左記ＱＲコードからか、松下さん（TEL ０８０―５５８２―４３４６）まで。

会場には椅子の用意がないため、各自敷き物などを持参のこと。雨天の場合は、鷹栖地区住民センター「ふらっと」（北一ノ三）大ホールで行います（予約順三百人限定）。

問い合わせは松下さんへ。