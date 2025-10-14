レッドホーストラスト（札幌市）は九月十六日、永山四ノ十三に出張工事事業者に特化したビジネス宿泊施設「ワークマンハウス」をオープンした。

一泊あたり二食付きで七～八千円程度の価格帯で、長期出張滞在を想定した設備を整えている。道内に二十九店舗あるが、旭川市内に出店したのは初めて。

同社は、観光資源の乏しい地域住民から、後継者不在や建物の老朽化を理由に年々減少している小規模な民宿・旅館について「小さな宿の承継者を探してほしい」という要望を受けて同事業をはじめた。旭川エリアは、公共・民間工事が多く、近隣に価格帯の安い宿泊施設が少ないことから店舗を新築し、事業を展開したという。

永山の店舗には、洋室のシングルが四十五室（一階・十七室禁煙、二階・二十八室喫煙可）と、食堂、男性用大浴場、シャワールームなどが設けられている。洗濯機と乾燥機の使用と、事前に申し込むことで用意される塩おむすびとアイスのサービスは、無料で利用できる。素泊まりで、塩おむすびを持って現場仕事に向かう利用者も多いという。

同社の中西宏彰さんは、「完全個室で、素泊まりでも無料サービスを利用できるのが魅力。工事事業者をターゲットに設定しているが、その他のビジネスパーソンや観光客の利用も想定している。現時点でも、幅広い客層から予約を多く受けており、満室の日も増えてきた」と話す。

予約は、同社（TEL ０１１―２０６―１８３１、ホームページ、https://x.gd/QM07m）まで。じゃらんや楽天トラベルからも申し込める。（横地純鈴）