家電量販店のエディオン（旧１００満ボルト）が、国道三九号沿いの旧パチンコ・ジャンボ跡地（市内永山三ノ十）に新店舗を建設している。

エディオンは現在、市内に旭川永山店（永山二ノ三）と旭川豊岡店（豊岡五ノ四）、旭川本店（西御料五ノ一）の三店が営業中で、四店舗目となる。永山店は近距離にあるヤマダデンキテックランド旭川大雪通店（大雪通二）とケーズデンキ旭川大雪通店（大雪通一）と激しい販売競争を展開している。

業界関係者によると、「永山店はヤマダ、ケーズの二店舗と比べると売場面積が狭いことから苦戦を強いられているようだ」と語る。

パチンコ・ジャンボ跡地は約一万平方㍍の広さがあることから、十分な売場面積を確保することが可能と見られる。現在、工事建設を担うＳＤ建設（本社・旭川）が整地作業を行っている。工事中を示す掲示板には「エディオン旭川永山店 新築工事」と書かれていることから、完成後は現在の永山店は統合されると思われる。

この跡地は、中古車販売大手のビッグモーターが旭川初の進出を計画していたが、保険金の不正請求事件などで、進出を断念していた。

開店八カ月前までに提出することになっている、エディオンから道への大規模店舗の届け出は、まだ出されていない。（佐久間和久）