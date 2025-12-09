アップサイクルデザインをテーマにしたイベント「キヅクきずくり展～世の中にクズなんてない～」が十三日（土）、十四日（日）の二日間、上川倉庫蔵囲夢「デザインギャラリー」（宮下通十一）で開かれます。旭川市地域おこし協力隊・上田カオルさん、北海道アーツ＆クリエイション代表・横井昂也さんの共催。

衣・食・住をテーマに、捨てられるはずだった素材が新たな役割を得るプロセスや、そこに込められた工夫・技術に触れられる同展。会場では、気軽に参加できるワークショップも行われ、展示・販売される製品や体験を通してアップサイクルの楽しさを感じられるイベントです。

また、十三日午後二時から、上田さん、カンディハウス新規事業開発本部長・井島俊吾さん、アグリターン代表・原直子さんの三人によるトークイベントも実施。「地域だからできる食とアップサイクルの関係」と題して、「食」「家具」「暮らし」それぞれの分野の実践者が、アップサイクルの魅力と可能性を語ります。

入場無料。時間は午前十時から午後五時まで（最終日は四時まで）。

イベントの詳細は同ギャラリーの公式インスタグラム（左記ＱＲコード）で確認して下さい。

問い合わせは、インスタグラムのＤＭか、電話（TEL 56―２１６８）で。