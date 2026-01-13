アフリカンサウンドを楽しむ「サウンドファミリー ドゥニドゥニ」のライブが二十七日（火）午後七時から、ピザハウスココペリ（当麻町中央六区）の店外で開かれます。同店の主催。

「サウンドファミリー ドゥニドゥニ」は、二〇一〇年神奈川県横須賀市で結成。アフリカの楽器だけでなく、メロディ楽器も取り入れたポップスやロックと融合する唯一無二のサウンドファミリーバンド。西は大阪、北は北海道まで幅広く活動中。幾度かの舞台公演も経験し、現在は〇歳から五十歳代の四十人ほどの演者と、その家族含め六十人以上のビッグファミリーです。

今回は二五年三月、愛別町に移住した四人に加え、大所帯を取り仕切るドゥニドゥニのリーダー・セイタ率いる神奈川のメンバーを呼び寄せ演奏。また、スペシャルゲストとして、ギタリストで竹製のカリンバ「チクリンパ」奏者のＳＨＩＮＧＯも参加します。

店主の樋田守昭さんは「外は寒いですが、ジャンベの音にあわせて、みんなで歌って踊って、汗をかくほど楽しみましょう」と、来場を呼びかけています。

午後六時開場。料金は投げ銭（ドネーション制、要ワンドリンクオーダー）で。ライブ終了後には、比布町の「カーミスカフェ」のフードを用意して、ささやかなアフターパーティが行われる予定です。

問い合わせはココペリ（TEL 84―５９３８）へ。