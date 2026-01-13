公設民営方式として全国二例目となるツルハドラッグ鷹栖店（鷹栖町北一ノ二）が、昨年十一月十三日にオープンした。「市街地に日常的な買い物ができる場所が欲しい」という町民の声に応え、鷹栖町が出店を要請し、実現した。店内には、鷹栖町物産館「たかま～る」も同時オープン。ツルハドラッグ店舗内に地元の物産館を併設する例は、全国初という。店名は住民投票をもとに決められた。

同町には道の駅がなく、これまでは店舗を持たない事業者が常設的に特産品を置ける場所がなかったが、同店のオープンによって、町の様々な特産品が一カ所で購入できるようになった。これまで実店舗がなかった人気の米粉シフォン「ｍａｉ ｃｏｃｃｏ（米・こっこ）」が購入でき、鷹栖蒸溜所のクラフトジンも町内で唯一扱っている。販売のほかに、観光案内・情報発信機能も併せ持つ。

町内の新田ファームの牛乳を使用したソフトクリームが店内で食べられるのも魅力。同店スタッフの小板橋ももこさん（28）は、「冬でもソフトクリームを販売していますので、ぜひ一度いらしてください」とＰＲする。

午前十時から午後六時まで営業。水曜日定休。問い合わせは同店（TEL 56―１１６６）へ。 （岡本成史）