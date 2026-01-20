「北彩都あさひかわ冬のガーデン」のオープニングイベントが十六日、旭川駅駅前広場（宮下通八）で開かれた。実行委員会の主催。

北彩都あさひかわ冬のガーデンは、十七日から二月十五日まで開かれる。

期間中は、スケートリンクのゆっきリンクＡＳＡＨＩＫＡＷＡがオープン。滑走・貸靴の料金を無料で楽しめる。

また、共催イベントとして、焚き火のぬくもりと食を楽しむイベント「まちなか焚き火フェス２０２６」が二月六日から八日まで開かれるほか、フィギュアスケート選手の小塚崇彦さんのファンミーティングが七日に行われる。

オープニングイベントでは、実行委員会会長を務める、菅原功一さん（北海道スケート連盟会長）があいさつ。「これだけ人の集まりやすい場所にスケートリンクがあるのは、全国で見ても稀。これから一カ月間、おおいに楽しんで」と呼びかけた。

テープカットとイルミネーションの点灯式を実施。それから、旭川市のゆるキャラ「ゆっきりん」と市内小学生によるフィギュアスケートの演舞と、旭川のアイドル「ローワンベリー」のライブが行われ、これから始まるイベントを盛り上げた。

問い合わせは、市地域振興課（TEL 25―５３１６）、旭川振興公社（TEL 22―７１９８）、営業期間限定直通電話（TEL ０８０―２８７１―１４１２）まで。（横地純鈴）