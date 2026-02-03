旭川育児院応援隊チャリティーコンサート「ＦＯＳＴＥＲ（フォスター）コンサート」が十五日（日）午後四時から、旭川トーヨーホテル（七ノ七）で開かれる。節目となる十回目の開催で、実行委員会ではチケット販売のほか、協賛をしてくれる企業や個人を募集している。

市内唯一の児童養護施設の旭川育児院には、三歳から二十歳までの約七十五人が生活をしている。その子どもたちを応援しようと、二〇一三年からバンド仲間が集まって、チャリティーコンサートを毎年開催。コロナ禍で二〇年、二一年は中止となったが、協賛金を募って寄付金を贈った。

出演バンドは、フォスターコンサートは最後の出演となる「ベンチャーズ騎士」のほか、ブルーハーツコピーの「ＴＨＥ ＳＯＵＬ ＨＥＡＲＴＳ」、浜田省吾などカバーの「ＲＩＴ’Ｚ」、Ｊポップの「Ｓｔｅｌｌａ Ｃｒｅｗ」、怒髪天カバーの「飛呼露天」、プレスリーカバーの「ザ・エロビス」の六バンド。

実行委員長の久保村正規さん（６９）は「今年で十回目です。コロナ禍を越えてやり続けることができました。出演バンドも楽しみにしています。多くの方に応援していただければ嬉しいです」と、呼びかけている。

収益金は経費を除いて全額寄付される。

当日は、午後三時半開場、入場料は二千円（ワンドリンク付）。会場にはフードブースも用意してある。問い合わせは社会福祉法人旭川育児院（TEL ６１―４０５４）、ＲＵＢＢＥＲ ＳＯＵＬ（ラバーソウル、TEL ２１―４５６７）まで。

企業などからの協賛金を一口五千円で募っている。育児院から出て、大学などに進学した人の生活費や教育費、就職した人で経済的な自立に至っていない人の生活費や居住費などに使われる。

問い合わせは、旭川育児院内のコンサート事務局（TEL ６１―４０５４）まで。（佐藤敦彦）