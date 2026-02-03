緑橋ビルの空き店舗の新たな活用方法を検証する「緑橋チャレンジラボ」のポップアップイベントが七日（土）、八日（日）の二日間、同ビル一号館と二号館（三ノ八）で開かれます。旭川市地域おこし協力隊・柳絵里さんの主催。

緑橋チャレンジラボは、「歴史ある緑橋ビルを新しいチャレンジの場へ」をコンセプトに、緑橋ビルの空き店舗を旭川らしいものづくりやアートのコミュニティの拠点にしようとする取り組み。木工・アート・プロダクトデザインを学ぶ市外の学生と、市内で活動する作家やものづくりコミュニティとをつなぐことで、「内と外の人が交わる交差点」としての機能の創出を目指しています。

今回は、北海道教育大学岩見沢校から美術専攻の学生数人を招いて、一月十八日に空き店舗ツアーを実施。七、八日の両日は、同ビル内の空き店舗スペースで、同学生や市内の若手作家がテーマに合わせて制作した作品の展示や、旭川家具の木端を使ったワークショップが行われるほか、店舗やオフィス、アトリエを探している人向けの「空き店舗マッチング相談ブース」が設けられます。

また、八日の午後二時からは、学生や緑橋ビル商店街振興組合の関係者、柳さんらによる「アートがひらく、空き店舗の新しい使い方」と題したトークセッションも開催されます。

時間は、両日ともに午前十時～午後五時。参加無料。申し込みの必要はありません。

問い合わせは柳さん（TEL 22―０００５）へ。