津軽三味線の日本一を受賞した千葉楽斗さん（27）と弟の音絃さん（18）の「日本一受賞記念コンサート」が四月二十四日（金）、神楽公民館の木楽輪（神楽三ノ六）で開かれます。千葉兄弟の主催。

楽斗さんは二〇二五年五月に青森県で行われた「第十九回津軽三味線日本一決定戦」（津軽三味線全国協議会主催）の日本一の部で日本一を獲得。音絃さんは、同年十一月に埼玉県で開かれた「第六十五回郷土民謡民舞全国大会」（日本郷土民謡協会主催）の三味線グランプリの部で、三味線グランプリ大賞に選ばれました。

二人は旭川市出身。兄弟で日本一の成績を収めたことを記念し、地元への恩返しの気持ちを込めて同コンサートを行います。

当日は、ソロと兄弟演奏のほか、作編曲家のピアニスト・入江誠志郎さんとのコラボレーションを予定。大会優勝の際に演奏した「津軽じょんがら節」や北海道民謡の「ソーラン節」、オリジナル曲の「疾風迅雷」を演奏します。

公演は午後二時～と同七時～の二回行われます。開場時間はいずれも開演の三十分前。入場無料ですが予約が必要です。

予約・問い合わせは右のＱＲコードか、同実行委員会（TEL ０９０―９５１６―３３１４）まで。

