大雪山アーカイブスの企画展「エンレイソウとともに―鮫島惇一郎博士 誕生１００年―」が東川町複合交流施設・せんとぴゅあⅡ（北町一）で、四月七日（火）から六月十四日（日）まで開催されます。

植物学者の鮫島惇一郎氏（一九二六～二〇二四）は、北海道の森林や植物の研究、特にエンレイソウの研究に取り組みました。また、北海道自然保護協会副理事長を務めるなど、自然保護の分野でも大きな足跡を残しています。数多くの著作の中には、大雪山の植物も多く描いています。

今年は誕生百年にあたることから、鮫島夫妻から寄贈された蔵書などから、自身の著作を中心に関連図書も紹介し、その歩みと功績を振り返る企画展です。

展示する書籍は約二十冊。主な書籍は、『北海道の花』（鮫島惇一郎・辻井達一著・北大図書刊行会、一九七七年）、『北海道の樹』（同・同、一九七九年）、『北の森の植物たち』（鮫島惇一郎著・朝日新聞社、一九九一年）、『画文集 北ぐにの花暦』（鮫島惇一郎著・北方林業会、二〇〇八年）、『ＨＴＢまめほん19 エンレイソウ』（鮫島惇一郎著・北海道テレビ放送、一九七四年）など。

開館時間は午前九時から午後九時まで［書架整理日の四月二十三日（木）、五月二十八日（木）は休館］。

同アーカイブスでは旭岳ビジターセンター（旭岳温泉）で、次の出張展示も行っています。

「十勝岳爆発から１００年―大正泥流の記録」〔五月三十一日（日）まで〕、「北海道の三角点」〔同年八月三十一日（月）まで〕。

↓↓購読のお申込みはこちら

地域ニュースを月額1,260円で読む

電子版はこちら