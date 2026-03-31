イベントの企画・制作・運営などを行うイマージュ（上田司社長、八ノ十七）が四月二十九日（水・祝）午後二時から、会社設立三十周年を記念するダンスイベント「ＡＳＡＨＩＫＡＷＡ ＤＡＮＣＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ―ｅｍｏｔｉｏｎａｌ―」を市民文化会館（七ノ九）大ホールで開く。

同社が大きな規模のダンスイベントを主催するのは初めて。旭川市内や近郊で活動するダンスチームがコラボレーションすることで、団体同士のつながりを深め、市内の文化活動をさらに盛り上げることを目的にしている。

イベントでは、ムービングライトやその他照明、レーザービーム、ＬＥＤビジョン、音響、特殊効果など、同社が所持する最新の機材を駆使して、各ダンスチームのパフォーマンスを演出。旭川ではこれまで見たことのないようなステージをつくりあげるという。

上田社長（65）は「ダンスに興味がなくても、演出を体感するだけで『emotional』のタイトル通り、観客の感情を揺さぶるような公演にしようと思っています」と自信を見せる。

出演するのは、▼ＡＶＡＬＯＮＥ Σ × ＶＯＲＥＡＳ ＤＲＥＡＭ ＰＲＯＪＥＣＴ▼ＣＨＡＲＭＥ ＤＡＮＣＥ ＳＣＨＯＯＬ▼Ｄ ｓ―Ａ Ｄａｎｃｅ Ｓｃｈｏｏｌ▼ＯＪＪ（おくせジョイフルジャズダンス）▼ｓｍｉｌｅ ＤＡＮＣＥ ｓｃｈｏｏｌ▼ＳｏＬ Ｄａｎｃｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ▼Ｓｔｒｅｅｔ Ｄａｎｃｅ Ｔｅａｍ Ｘ―Ｖｉ Ｃｒｅｗ▼藤井綾子ジャズダンススタジオ９１９▼ユキモダン＆ジャズバレエスタジオ、の九団体。

「これまでの感謝の気持ちを込めて入場料を低く設定しているので、ぜひ多くの方に来てもらえたら嬉しいです。『イメージを感動に変える』という私たちの企業理念のとおり、出演団体の皆さんと打ち合わせを重ねながら、それぞれのイメージを形に変えるお手伝いができれば。間違いなく、これまで旭川では見たことのない迫力のステージが見られるよう準備を進めているので、楽しみにしていて下さい」と、上田社長は意気込みを語る。

午後一時半開場。入場料は千円で全席自由。チケットは出演チームとイマージュのほか、ＦＭりべーる（三ノ七）、あさひかわ新聞（八ノ六）で取り扱っている。

問い合わせは同社（TEL 20―１８００）へ。

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