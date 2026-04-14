ベンチャーズサウンドのおじさんバンド「Ｖ・ＧＯＬＤ（ブイ・ゴールド）」が五月五日（火・祝）、盲導犬育成のチャリティーライブをアモールショッピングセンター（豊岡三ノ二）一階ステージで開きます。

Ｖ・ＧＯＬＤは二〇〇三年、盲導犬育成のボランティアを目的に結成。募金活動のライブは、今回で六十六回目を迎えました。

前回三月下旬のライブでは百人を超える市民から約二十二万円の募金が寄せられ、、累計で目標だった三頭目の盲導犬育成資金九百万円を突破する九百二十七万円が集まりました。



メンバーの小城公明さん（78）は、「バンドを結成して早や二十三年。メンバー全員が七十代になりましたが、前回ライブに八十代の女性が『90歳まで続けてほしい』との横断幕を掲げて下さり、感謝とやる気を引き出していただきました。これからは一千万円を目標にメンバー全員九十代まで、元気に盲導犬支援活動を続けて行く決心です。ぜひ懐かしいベンチャーズの曲を聞きに来てください」と話しています。

募金は北海道税理士会旭川支部を通じて、北海道盲導犬協会に寄付をしています。

演奏は、午後一時、同二時からの二回。盲導犬のグレン号も参加します。一回の演奏時間は三十～四十分です。

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