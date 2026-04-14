ジャズ界の巨匠サミーネスティコの偉業を讃えるミュージックフェスティバルが六月十四日（日）午後五時半から、大雪クリスタルホール（神楽三ノ七）で開かれます。ＭＵＳＩＣアクトin旭川（佐々木義生代表）実行委員会の主催。

サミーは生涯に三千曲に及ぶ作品を発表し、教育分野でも六百曲を残しました。その生涯に作曲された楽譜資料は、米国議会図書館にすべて収蔵されています。

サミーは二〇〇五年に一度だけ来日しており、その地が旭川でした。作編曲家の佐々木さんが、一九九五年から二十年間取り組んできたジャズマンス・イン・旭川に出演するためでした。それ以来、二人の親しい関係はサミーが亡くなる二一年まで続きました。

同実行委員会は昨年、サミーネスティコ・メモリアルフェスティバルを開催し、好評を博しました。今回はエリック宮城（トランペット）のほか、日本を代表するプレイヤー五人をゲストとして招へいし、サミーの音楽を中心に演奏します。

ゲストは、エリックのほか中川英二郎（トロンボーン）、本田雅人（サックス）、林正樹（ピアノ）、川村竜（べース）、高橋信之助（ドラム）です。佐々木さんが作編曲と総合プロジューサーを務めます。メモリアルフェスティバルのために特別編成された「旭川サミーネスティコ記念吹奏楽団」と旭川を拠点に活動する「ＭＡＩＡユース・ジャズオーケストラ」も参加します。

チケットは四千五百円、学生・ハートフル・高校生以下二千円。チケットは、左のＱＲコードかチケットぴあ（Ｐコード［３２３５３０］）と、コーチャンフォー旭川店ミュージックコーナー（TEL 76―４００２）、ジュンク堂書店旭川店（TEL 26―１１２０）、玉光堂イオンモール旭川駅前店（TEL 73―８８０１）、大雪クリスタルホール売店（TEL 63―２９２９）、東川町・せんとぴゅあⅡ（TEL 82―２１１１）、同・フレンドシップながさわ（TEL 82―２０２４）で取り扱っています。

エリック宮城の音楽学校６人の講師による

スペシャルクリニック定員１００人

前日の十三日（土）には、サミーが教育分野にも大きな足跡を残したことに由来し、「エリック宮城の音楽学校」が大雪クリスタルホールで開かれます。

講師はエリックのほか、ミュージックフェスティバルで演奏する第一級のプレイヤー五人です。

それぞれの演奏家から楽器を奏する技術を習い、ジャズ音楽の特徴であるセッションの仕方も学びます。募集パートは、木管楽器（フルート、クラリネット、サックス）と金管楽器（トランペット、トロンボーン、ホルン、ユーフォニアム、チューバ）、ピアノ、コントラバス、ドラム、ラテンパーカッション。

午後三時集合、同三時半開校。午後四時半までパートレッスン、午後五時から六時まで合奏レッスン。

参加料は千円。参加を希望する人は五月三十一日（日）までに申し込みを。定員百人。

ミュージックフェスティバルと音楽学校の問い合わせと申し込みは、佐々木さん（TEL ・FAX 22―３５６７、TEL ０８０―５５８０―３５６７、メール ysasaki3567@gmail.com）へ。

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