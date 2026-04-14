ＦＭりべーる（森山領社長）とＹｏｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓが共催するクラシックコンサート「夢幻の船出～ヴァイオリン名曲集」が五月十六日（土）午後二時から、大雪クリスタルホール（神楽三ノ七）音楽堂で開かれます。

主演のヴァイオリニスト宮崎陽江さん＝写真＝は、幼少期をフランス・パリで過ごし、三歳からヴァイオリンを始めました。桐朋学園大学音楽部卒業、同研究科一年修了。その後、ジュネーブ高等音楽院でジャン＝ピエール・ヴァレーズ氏に師事し、同院を一等賞で卒業。卒業後は欧州各国のラジオなどメディアに多数出演し、主要音楽祭から招待を受け参加した経験を持ちます。以降、日本とジュネーブを拠点に、ソリストとして欧州と日本を繋ぐ活動を展開し、現在は後進の指導にも力を注いでいます。

今回の公演では、多くの楽団と共演経験を持ち、現在は旭川在住で様々な音楽活動に携わる岡里香子さんがピアノを担当します。昨年は鷹栖メロディーホールでコンサートを開き、高い技術で来場者を魅了。再演を望む声が多く届いたことで、今回のコンサートが実現しました。

午後一時半開場。前売りチケットは一般四千円、学生千五百円。全席自由。たかすメロディーホール、コーチャンフォー旭川店、大雪クリスタルホール売店、玉光堂イオンモール旭川駅前店、森山病院、ＦＭりべーるなどで販売しています。

問い合わせはＦＭりべーる（TEL 27―１１７１）まで。

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