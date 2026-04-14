第五十九回小熊秀雄賞の最終選考会が十一日夕、旭川市高砂台の旅館「扇松園」で行われ、生駒孝子さん（61、静岡県浜松市）の詩集『光る轍』（国鉄詩人連盟）を選出した。

対象は、二〇二五年一月から十二月末までに刊行された詩集。全国から百二十二点の応募があった。実行委員会による一次審査、最終選考委員による二次審査を経て、七点の詩集がこの日の選考会に推薦された。

選考委員は、アーサー・ビナード（詩人・エッセイスト）、佐川亜紀（詩人）、堀川真（絵本作家・名寄市立大教授）、松井晶彦（演出家）の四氏に、今回から北海学園大教授・歌人の田中綾氏が加わり五氏になった。今回は司会も変わり、実行委員会の福田洋子さんが進行役を務めた。

午後三時から始まった選考会は、会員二十五人が見守る中、公開で行われた。まず、七点の候補作について、五人の選考委員が一点ずつ講評する形で選考会がスタートした。この講評で二時間を要し、五人が推す詩集がおぼろげに見えてきた。

十分の休憩を挟んで再開した選考会は、五氏それぞれが二点ずつ推す詩集を発表する形になった。『ピープルライクユー』（恵矢・思潮社）と『光るリム』（千石英世・七月堂）、『ハラハラ』（稲垣明宏・アオサギ）などの名が挙がったが、五人ともに推薦したのが『光る轍』だった。

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