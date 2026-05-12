北海道を代表するジャズミュージシャン蛇池雅人（アルトサックス）、北垣響（ベース）、宇野修（ドラム）の三人に、世界的なピアニストでアレンジャーのデヴィッド・マシューズを迎えたカルテットのライブが二十六日（火）午後七時から、じゃずそば放哉（市内六ノ七）で行われます。同アーティストの北海道ツアーの一環。

デヴィッド・マシューズは一九四二年、アメリカ・ケンタッキー州出身。七〇～七三年、ジェームス・ブラウン・バンドのアレンジャーとして活躍し、七五年にはポール・サイモンの『オール・ジーズ・イヤーズ』でグラミー編曲賞を受賞。その後、フランク・シナトラやポール・マッカートニー、ビリー・ジョエルなどのアレンジを担当し、アメリカ音楽界での地位を確立しました。八四年結成の“マンハッタン・ジャズ・クインテット（ＭＪＱ）”の大ヒットを経て、八九年、“マンハッタン・ジャズ・オーケストラ（ＭＪＯ）”も結成し、日本のジャズファンの人気を集めています。

蛇池さんは「世界的ピアニストと北海道を代表するプレイヤーとの共演を、ライブの臨場感とともにぜひ体験しに来てください」と呼びかけています。

午後六時半開場。料金は、前売りが三千五百円、当日が四千円。

予約・問い合わせは、じゃずそば放哉（TEL 85―６９１１）へ。

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