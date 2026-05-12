東川町が主催する「写真の町東川賞」の受賞作家が決定した。一九八五年に「写真の町宣言」を行って以来、今年で第四十二回を迎えた。

国内作家賞は伊奈英次氏（神奈川県）が受賞。伊奈氏は日本各地の在日米軍基地の通信アンテナ、産業廃棄物、都市に点在する監視カメラ、天皇陵などといった、都市、環境、軍事、歴史など日本の近現代史をテーマに撮影している。

審査員は、「昨年出版された写真集『ＺＯＮＥ』は一九八〇年代の作業を最新の技術でアップデートした作品。奇しくも『ＺＯＮＥ』は第四回東川賞新人賞を受賞した作品でもある。この展開は、早くて遅く、その遅さゆえに今日的であるという、写真というメディウムの特性を体現した」と評している。

北海道ゆかりの作家に贈られる特別作家賞は中西敏貴氏（北海道）、東川町の写真家の名を冠した飛騨野数右衛門賞は田川基成氏（福岡県）がそれぞれ受賞した。

海外作家賞は、マルティナ・ホーグランド・イヴァノヴ氏（スウェーデン）、新人作家賞は林典子氏（東京都）。

授賞式は八月一日（土）午後一時から、同町農村環境改善センターで。二日（日）には受賞作家によるフォーラムが行われる。受賞作家の作品展は八月一日から三十一日まで、同町文化ギャラリーで開かれる。 （佐久間和久）

↓↓購読のお申込みはこちら

地域ニュースを月額1,260円で読む

電子版はこちら