高校野球の開幕戦となる、第六十五回春季北海道高校野球大会（二十五日―三十一日・札幌モエレ沼公園野球場）旭川支部予選が八日、スタルヒン球場で開幕。二日目の九日は、グラウンドコンディション不良で一日順延された。
大会には、十七チームが出場して、二枚の全道切符をかけて争われている。予定では、十五日にＡブロック、十六日にＢブロックの準決勝。十七日に両ブロック決勝が行われ、全道大会出場チームが決まる。
◆Ａブロック
▼１回戦
永嶺尾上６回、無安打投球
旭龍谷
００００００２００｜２
０００３００００Ｘ｜３
旭永嶺
龍谷31３４７０｜内田―金谷
打安振球失｜
永嶺31９５１４｜尾上、松澤
｜―椿
▽２塁打 浦川（龍）、佐々木、松浦（永）
旭永嶺は四回、二番前田、三番松浦が右前打し、無死一、二塁。四番佐々木が左越えの二塁打を放って先制点。二、三塁で五番のＤＨ富山のショートゴロの間に、２点目。さらに、六番椿の右前打で１点を追加した。
投げてはエース尾上が六回まで、旭龍谷打線を無安打、無得点に抑える好投。七回に２安打を許し、リリーフした松澤が旭龍谷の反撃を抑えた。
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