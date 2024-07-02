●釣り情報
〈船釣り〉
●浜頓別沖
六月三十日 マガレイ 二十八～四十㌢が一人五十～八十枚。
（海王丸・矢野一博船長TEL ０９０―４８７４―４５４３）
●興部沖
六月三十日 タラ 五十㌢～一㍍が一人五～十本。アオゾイ 三十～五十㌢が一人三～十匹。ヤナギノマイ 二十五～二十八㌢が三十～四十匹。カジカ 五十～五十五㌢が船中五匹。
（平和丸・清水畑孝船長TEL ０９０―２０５４―５１５６）
●常呂沖
六月三十日 マガレイ 二十八～四十㌢が一人五十～七十枚。黒ガレイ 三十～四十五㌢が一人十五～二十枚。
（栄進丸・山田勲船長TEL ０１５２―５４―２４７１）
●積丹・余別沖
六月三十日 ホッケ 三十～四十五㌢が一人四十～五十匹。ヤナギノマイ 二十五～三十㌢が一人十～十五匹。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL ０１３５―４６―５１７４）
〈岸壁・投げ釣り〉
●留萌港
六月三十日 マメイカ 十一～十三㌢が三～五ハイ。
●紋別港
六月三十日 チカ 十二～十五㌢が二十～五十匹。
●興部漁港
六月三十日 チカ 十二～十五㌢が二十～三十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL ０９０―８４２５―７３５８）
釣り（2024.07.02）
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