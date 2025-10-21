〈船釣り〉

●興部沖

二十三日 七人で出船。五十～九十㌢のタラが船中六十三本。三十～四十五㌢のアオゾイが百三十匹ほどと良かった。タラは真っ白いタチを抱いていた。釣った人は七十五㍑のクーラー二つを満杯にした。二十五日は、七人でタラは六十五本、アオゾイは二十～三十匹ほど、もう終わりだ。今週は、またシケだな。

（平和丸・清水畑孝船長TEL ０９０―２０５４―５１５６）

●浜厚真沖

二十五日 マイカ 二十五～三十入が一人五十～八十パイ。

（良勢丸・村上隆司船長TEL ０９０―３７７７―０２１４）

●積丹・余別沖

二十五日 ブリ 四～八㌔が船中四十八匹。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL ０１３５―４６―５１７４）

●浜頓別沖

二十六日 マガレイ 三十～四十㌢が一人五十～八十枚。イシモチ 四十～五十五㌢が一人一～二枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL ０９０―４８７４―４５４３）

〈岸壁・投げ釣り〉

●網走港

二十五日 サンマ 三十～三十五㌢が五十～百五十匹。

●紋別港

二十六日 チカ 十三～十五㌢が二十～三十匹。サバ 二十㌢が三十～五十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL ０９０―８４２５―７３５８）