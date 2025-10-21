〈船釣り〉
●興部沖
　二十三日　七人で出船。五十～九十㌢のタラが船中六十三本。三十～四十五㌢のアオゾイが百三十匹ほどと良かった。タラは真っ白いタチを抱いていた。釣った人は七十五㍑のクーラー二つを満杯にした。二十五日は、七人でタラは六十五本、アオゾイは二十～三十匹ほど、もう終わりだ。今週は、またシケだな。
（平和丸・清水畑孝船長TEL ０９０―２０５４―５１５６）
●浜厚真沖
　二十五日　マイカ　二十五～三十入が一人五十～八十パイ。
（良勢丸・村上隆司船長TEL ０９０―３７７７―０２１４）

●積丹・余別沖
　二十五日　ブリ　四～八㌔が船中四十八匹。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL ０１３５―４６―５１７４）
●浜頓別沖
　二十六日　マガレイ　三十～四十㌢が一人五十～八十枚。イシモチ　四十～五十五㌢が一人一～二枚。
（海王丸・矢野一博船長TEL ０９０―４８７４―４５４３）
〈岸壁・投げ釣り〉
●網走港
　二十五日　サンマ　三十～三十五㌢が五十～百五十匹。
●紋別港
　二十六日　チカ　十三～十五㌢が二十～三十匹。サバ　二十㌢が三十～五十匹。
（情報提供　プロショップしみずTEL ０９０―８４２５―７３５８）