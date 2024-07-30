●釣り情報

〈船釣り〉

●興部沖

二十八日 七人で午前四時半、出船。水深百二十㍍まで出た。潮が早くラインのからみがひどかったが、釣れた。三十～四十五㌢のアオゾイが船中二百八十匹。三十㌢中心のヤナギノマイが八十匹。四十～四十五㌢のマボッケが五十六匹。五十～八十㌢のタラが二十二本。全員クーラー満杯で、午前九時、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL ０９０―２０５４―５１５６）

●枝幸・乙忠部

二十八日 アオゾイ 四十～四十五㌢が一人二十～三十匹。ヤナギノマイ 二十五～二十八㌢が一人三十～五十匹。タラ 五十～六十㌢が一人三～五本。

（登汐丸・佐藤英樹船長TEL ０９０―１５２０―４２８４）

●積丹・余別沖

二十八日 マイカ 三十～四十入が一人二十～六十パイ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL ０１３５―４６―５１７４）

〈岸壁・投げ釣り〉

●興部漁港

二十八日 チカ 十二～十五㌢が二十～三十匹。

●東浦漁港

二十八日 カラフトマス 四十～四十五㌢が〇～二匹。

●留萌港

二十八日 サバ 十五～二十㌢が十～二十五匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL ０９０―８４２５―７３５８）