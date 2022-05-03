◆サッカー　第９回旭川地区スプリングフェスティバル（４月２３、２４、３０日・花咲球技場ほか）
　六合２―０広陵、広陵２ｎｄ５―０六合２ｎｄ、北門２―１アインス、アインス２ｎｄ０―０北門、アインスＦＳＶ１―０広陵、ビアンコネロ旭川２―１トラウム、緑が丘２ｎｄ１０―０旭教大付属、東陽２―１アインス２ｎｄ、神居東・忠和５―１緑が丘３ｒｄ、ビアンコネロ旭川Ｒｕｇ７―０神居東・忠和２ｎｄ、愛宕９―２東光