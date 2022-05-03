　◆テニス　高体連旭川支部春季大会（４月３０日・忠和コート）
　【男子】▽団体　①旭西②旭明成③旭龍谷▽シングルス　①杉本真輝（旭明成）②中山（旭明成）③酒井（旭西）③金田（旭東）
　【女子】▽団体　①旭北②富良野③旭西▽シングルス　①町谷晶（旭北）②遠藤（旭西）③石崎（旭大高）③手塚（旭北）