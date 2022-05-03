　◆パークゴルフ　第２４回オープン杯大会（４月２４日・神楽山パークゴルフコース）
　【男子】①荒木千晴②河本敏彦③潟端正利④成田洋一⑤南田耕治⑥鏡孝行⑦北本榮男⑧新田哲也⑨伴海博⑩三井英二
　【女子】①後藤百合子②猪野礼子③津軽三枝子④髙橋晶子⑤新田民恵⑥川村昭代⑦狩野佳子⑧渡瀬洋子⑨武田富志子⑩酒井恵子