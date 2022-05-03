◆陸上競技 道北記録会第１戦兼北海道選手権道北予選（４月２９日・花咲陸上競技場）

【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大島颯良（ヴェイツ石狩陸上クラブ）②上村（札幌手稲鉄北小）③並河（神居東陸上少年団）▽８００㍍ ①藤村涼央（深川陸上クラブ）②青木（神居東陸上少年団）③島田（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①馬場湊一朗（深川陸上クラブ）②二階堂（旭川ＴＲＣ）③上村（札幌手稲鉄北）▽４００㍍リレー ①深川陸上クラブＡ②神居東陸上少年団Ｂ③旭川ＡＣ▽走り幅跳び ①大﨑礼（深川陸上クラブ）②田村（旭川ＴＲＣ）③伊藤（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ ①滝沢蒼空（旭川ＡＣ）②篠田（旭川神居東陸上少年団）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①内藤晴騎（広陵）②海老名（富良野東）▽砲丸投げ ①森川文之助（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③岡平（富良野緑峰）▽２００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②酒井（旭大高）③安藤（旭龍谷）▽４００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②山田（旭大高）③伊藤（旭大高）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②加藤（旭大高）③鴈田（旭大高）▽１５００㍍ ①武田和寿（旭実）②遠藤（旭北）③高橋（旭北）▽３０００㍍ ①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②後藤（旭工）③佐野（士別中）▽５０００㍍ ①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②遠藤（旭北）③阿部（作・ＡＣ旭川）▽１１０㍍障害 ①大河魁人（剣淵高）▽４００㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②伊藤（旭大高）③寺田（旭大高）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭東③旭大高Ｂ▽走り高跳び ①藤原虎太郎（旭北）②豊﨑（旭大高）③渡辺（東鷹栖中）▽棒高跳び ①田中倖仁（広陵中）②清水（フロスト札幌）▽走り幅跳び ①広瀧悠理（旭東）②早坂（旭工）③岡崎（旭大高）▽三段跳び ①広瀧悠理（旭東）②坂本（留萌）③大井（旭南）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③遠藤（羽幌高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①大田優斗（旭農）②林（旭大高）③林（旭農）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①栗林碧人（旭教大）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②今井（旭東）③近藤（旭東）▽やり投げ ①大東翔（旭教大）②近藤（富良野緑峰）③原田（富良野高）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②大月（旭川ＡＣ）③水戸（芽室陸上少年団）▽８００㍍ ①相嶋采和（ヴェイツ石狩陸上クラブ）②柴田（深川陸上クラブ）③石川（旭川ＴＲＣ）▽４００㍍リレー ①深川陸上クラブＡ②深川陸上クラブＢ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①瀬川心音（札幌札苗北）②石川（旭川ＴＲＣ）③松本（旭川ＴＲＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①峯岸美來（神居東）②村上（神居東）③田村（士別朝日）▽砲丸投げ ①松本望生（深川一已）②落合（緑が丘）③森（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①大沢瑠華（旭大高）②峯岸（神居東中）③田野（旭大高）▽２００㍍ ①田野葵（旭大高）②大沢（旭大高）③丸山（緑が丘中）▽４００㍍ ①持丸未歩（旭大高）②佐藤（旭東）③二階堂（旭大高）▽８００㍍ ①小林美夕菜（旭東）②髙野（緑が丘中）③中山（旭北）▽１５００㍍ ①合田安伽梨（緑が丘中）②中村（深川一已中）③能勢（富良野高）▽３０００㍍ ①今井琴音（富良野緑峰高）②中川（枝幸高）③田之岡（旭商）▽１００㍍障害 ①菅更紗（旭南）②大景（旭大高）③山森（旭南）▽４００㍍障害 ①持丸未歩（旭大高）②佐藤（旭東）③渡辺（旭教大）▽４００㍍リレー ①旭大高Ａ②緑が丘中Ａ③旭大高Ｂ▽走り高跳び ①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③佐々木（留萌高）▽走り幅跳び ①板谷夏生（緑が丘中）②石川（旭大高）③和泉（旭大高）▽三段跳び ①窪田梨乃（旭大高）▽砲丸投げ ①野村采加（旭大高）②伊井（留萌高）③齋藤（富良野高）▽円盤投げ ①伊井あおい（留萌高）②後藤（旭商）③長町（旭工）▽やり投げ ①中西麻実（旭教大）②三國（留萌高）③古川（旭農）