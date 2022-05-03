　◆陸上競技　道北記録会第１戦兼北海道選手権道北予選（４月２９日・花咲陸上競技場）
　【男子】◇小学生▽１００㍍　①大島颯良（ヴェイツ石狩陸上クラブ）②上村（札幌手稲鉄北小）③並河（神居東陸上少年団）▽８００㍍　①藤村涼央（深川陸上クラブ）②青木（神居東陸上少年団）③島田（神居東陸上少年団）▽１５００㍍　①馬場湊一朗（深川陸上クラブ）②二階堂（旭川ＴＲＣ）③上村（札幌手稲鉄北）▽４００㍍リレー　①深川陸上クラブＡ②神居東陸上少年団Ｂ③旭川ＡＣ▽走り幅跳び　①大﨑礼（深川陸上クラブ）②田村（旭川ＴＲＣ）③伊藤（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ　①滝沢蒼空（旭川ＡＣ）②篠田（旭川神居東陸上少年団）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①内藤晴騎（広陵）②海老名（富良野東）▽砲丸投げ　①森川文之助（緑が丘）
　◇高校・一般▽１００㍍　①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③岡平（富良野緑峰）▽２００㍍　①小板橋優哉（旭大高）②酒井（旭大高）③安藤（旭龍谷）▽４００㍍　①小板橋優哉（旭大高）②山田（旭大高）③伊藤（旭大高）▽８００㍍　①武田和寿（旭実）②加藤（旭大高）③鴈田（旭大高）▽１５００㍍　①武田和寿（旭実）②遠藤（旭北）③高橋（旭北）▽３０００㍍　①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②後藤（旭工）③佐野（士別中）▽５０００㍍　①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②遠藤（旭北）③阿部（作・ＡＣ旭川）▽１１０㍍障害　①大河魁人（剣淵高）▽４００㍍障害　①三浦学（ＡＬＬ）②伊藤（旭大高）③寺田（旭大高）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②旭東③旭大高Ｂ▽走り高跳び　①藤原虎太郎（旭北）②豊﨑（旭大高）③渡辺（東鷹栖中）▽棒高跳び　①田中倖仁（広陵中）②清水（フロスト札幌）▽走り幅跳び　①広瀧悠理（旭東）②早坂（旭工）③岡崎（旭大高）▽三段跳び　①広瀧悠理（旭東）②坂本（留萌）③大井（旭南）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③遠藤（羽幌高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔）　①大田優斗（旭農）②林（旭大高）③林（旭農）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①栗林碧人（旭教大）▽ハンマー投げ　①遠藤琥珀（羽幌高）②今井（旭東）③近藤（旭東）▽やり投げ　①大東翔（旭教大）②近藤（富良野緑峰）③原田（富良野高）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②大月（旭川ＡＣ）③水戸（芽室陸上少年団）▽８００㍍　①相嶋采和（ヴェイツ石狩陸上クラブ）②柴田（深川陸上クラブ）③石川（旭川ＴＲＣ）▽４００㍍リレー　①深川陸上クラブＡ②深川陸上クラブＢ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①瀬川心音（札幌札苗北）②石川（旭川ＴＲＣ）③松本（旭川ＴＲＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①峯岸美來（神居東）②村上（神居東）③田村（士別朝日）▽砲丸投げ　①松本望生（深川一已）②落合（緑が丘）③森（緑が丘）
　◇高校・一般▽１００㍍　①大沢瑠華（旭大高）②峯岸（神居東中）③田野（旭大高）▽２００㍍　①田野葵（旭大高）②大沢（旭大高）③丸山（緑が丘中）▽４００㍍　①持丸未歩（旭大高）②佐藤（旭東）③二階堂（旭大高）▽８００㍍　①小林美夕菜（旭東）②髙野（緑が丘中）③中山（旭北）▽１５００㍍　①合田安伽梨（緑が丘中）②中村（深川一已中）③能勢（富良野高）▽３０００㍍　①今井琴音（富良野緑峰高）②中川（枝幸高）③田之岡（旭商）▽１００㍍障害　①菅更紗（旭南）②大景（旭大高）③山森（旭南）▽４００㍍障害　①持丸未歩（旭大高）②佐藤（旭東）③渡辺（旭教大）▽４００㍍リレー　①旭大高Ａ②緑が丘中Ａ③旭大高Ｂ▽走り高跳び　①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③佐々木（留萌高）▽走り幅跳び　①板谷夏生（緑が丘中）②石川（旭大高）③和泉（旭大高）▽三段跳び　①窪田梨乃（旭大高）▽砲丸投げ　①野村采加（旭大高）②伊井（留萌高）③齋藤（富良野高）▽円盤投げ　①伊井あおい（留萌高）②後藤（旭商）③長町（旭工）▽やり投げ　①中西麻実（旭教大）②三國（留萌高）③古川（旭農）