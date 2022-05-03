◆卓球 全旭川高校選手権大会兼第４５回ニッタク杯争奪大会（４月２９、３０日・鷹栖町総合体育館）

【男子】◇団体▽決勝トーナメント１回戦 旭北Ａ３―０旭東Ｂ、旭工Ａ３―０旭南Ａ▽同準決勝 旭実Ａ３―０旭北Ａ、旭工Ａ３―２旭東Ａ▽同決勝 旭実Ａ３―０旭工Ａ

◇シングルス ①山田蓮（旭実）②大波（旭実）③木田（旭実）③桑原（旭実）◇ダブルス ①大波将人・赤松侑飛（旭実）②山田・木田（旭実）③桑原・高岡（旭実）③高田・安西（旭東）

【女子】◇団体▽決勝トーナメント１回戦 旭東３―２旭実、旭北Ｂ３―０旭藤星▽同準決勝 旭北Ａ３―１旭東、旭商３―１旭北Ｂ▽同決勝 旭北Ａ３―２旭商

◇シングルス ①寺田らら（旭実）②坂下（旭商）③西村（旭北）③清杉（旭北）◇ダブルス ①清杉愛花・西村英恵（旭北）②寺田・金野（旭実）③坂下・村山（旭商）③三鍋・谷島（旭西・旭北）