　◆体操・新体操　第５４回旭川市高校大会兼第３５回旭川市ジュニア選手権大会（４月２９日・リアルター夢りんご体育館）
　…体操…
　【男子】◇小学生▽Ｄ―１クラス個人総合　①橋本周（旭川ＴＡＧ）②大田（旭川ＴＡＧ）③東崚（旭川ＴＡＧ）④東啓（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―２クラス個人総合　①渡部達真（あさひかわ）①樋郡（あさひかわ）③田呂（旭川キッズ）④笹木（旭川ＴＡＧ）⑤米沢（旭川ＴＡＧ）⑥中川（旭川ＴＡＧ）▽４種目規定個人総合　①斉藤成海（あさひかわ）◇中学生▽１部個人総合　①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）▽２部個人総合　①山田悠太（あさひかわ）◇高校生▽１部個人総合　①泉翔（旭商）
　【女子】◇小学生▽Ｄ―１クラス個人総合　①瀬波更紗（旭川ＴＡＧ）②安沢（あさひかわ）③中川（あさひかわ）④藤村（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―２クラス個人総合　①尾崎結菜（旭川キッズ）②佐藤（あさひかわ）③菊地（あさひかわ）③前田（あさひかわ）⑤和田（旭川ＴＡＧ）⑥小野（旭川ＴＡＧ）◇中学生▽１部個人総合　①三宅花奈（あさひかわ）▽２部個人総合　①高橋雪乃（旭川ＴＡＧ）◇高校生▽１部個人総合　①植田小晴（旭商）
　…新体操…
　【女子】▽団体周１コース　①旭川ジュニアクラブＡ②永山クラブさくら③旭川ジュニアクラブＢ④永山クラブひまわり⑤永山クラブキューピー◇小学生▽１種目徒手　①後藤えま（旭川ジュニア）②大西（旭川ジュニア）③百合野（旭川ジュニア）④小林（永山）⑤高田（永山）⑥広岡（永山）▽１種目１部　①熊崎里椛（旭川ジュニア）②大石（旭川ジュニア）▽同２部　①橋ひまり（永山）②岡本（永山）③辻（永山）④野中（永山）⑤土岐（旭川ジュニア）⑥大木（永山）◇中学生▽２種目　①森七海（旭川ジュニア）②秋庭（永山）③橋（永山）④藤本（旭川ジュニア）⑤髙嶋（永山）⑥宮地（旭川ジュニア）▽１種目　①森雫（旭川ジュニア）◇高校▽１部　①熊崎桃音（旭川ジュニア）▽２部　①上口ゆき（旭商）②岡田（旭商）③佐 藤（旭商）④栗原（旭商）⑤千葉（旭商）