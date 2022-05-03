◆体操・新体操 第５４回旭川市高校大会兼第３５回旭川市ジュニア選手権大会（４月２９日・リアルター夢りんご体育館）

…体操…

【男子】◇小学生▽Ｄ―１クラス個人総合 ①橋本周（旭川ＴＡＧ）②大田（旭川ＴＡＧ）③東崚（旭川ＴＡＧ）④東啓（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―２クラス個人総合 ①渡部達真（あさひかわ）①樋郡（あさひかわ）③田呂（旭川キッズ）④笹木（旭川ＴＡＧ）⑤米沢（旭川ＴＡＧ）⑥中川（旭川ＴＡＧ）▽４種目規定個人総合 ①斉藤成海（あさひかわ）◇中学生▽１部個人総合 ①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）▽２部個人総合 ①山田悠太（あさひかわ）◇高校生▽１部個人総合 ①泉翔（旭商）

【女子】◇小学生▽Ｄ―１クラス個人総合 ①瀬波更紗（旭川ＴＡＧ）②安沢（あさひかわ）③中川（あさひかわ）④藤村（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―２クラス個人総合 ①尾崎結菜（旭川キッズ）②佐藤（あさひかわ）③菊地（あさひかわ）③前田（あさひかわ）⑤和田（旭川ＴＡＧ）⑥小野（旭川ＴＡＧ）◇中学生▽１部個人総合 ①三宅花奈（あさひかわ）▽２部個人総合 ①高橋雪乃（旭川ＴＡＧ）◇高校生▽１部個人総合 ①植田小晴（旭商）

…新体操…

【女子】▽団体周１コース ①旭川ジュニアクラブＡ②永山クラブさくら③旭川ジュニアクラブＢ④永山クラブひまわり⑤永山クラブキューピー◇小学生▽１種目徒手 ①後藤えま（旭川ジュニア）②大西（旭川ジュニア）③百合野（旭川ジュニア）④小林（永山）⑤高田（永山）⑥広岡（永山）▽１種目１部 ①熊崎里椛（旭川ジュニア）②大石（旭川ジュニア）▽同２部 ①橋ひまり（永山）②岡本（永山）③辻（永山）④野中（永山）⑤土岐（旭川ジュニア）⑥大木（永山）◇中学生▽２種目 ①森七海（旭川ジュニア）②秋庭（永山）③橋（永山）④藤本（旭川ジュニア）⑤髙嶋（永山）⑥宮地（旭川ジュニア）▽１種目 ①森雫（旭川ジュニア）◇高校▽１部 ①熊崎桃音（旭川ジュニア）▽２部 ①上口ゆき（旭商）②岡田（旭商）③佐 藤（旭商）④栗原（旭商）⑤千葉（旭商）