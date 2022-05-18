　◆ソフトテニス　第４７回ミズノ杯全道高校選抜選手権大会（４、５日・花咲コート）
　【男子】①貝森俊介・久保葵生（滝川西）②岡・服部（旭実）③斉藤・野村（旭明成）③類家・尾村（旭明成）
　【女子】①本間絃花・佐々木あさひ（札幌大谷）②西原・菅（旭商）③藤井・阿部（旭商）③小林・田村（札幌大谷）