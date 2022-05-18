　◆ソフトテニス　イトースポーツ杯春季加盟団体戦（３日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①ＹＤＫ―Ａ②旭実高Ａ③Ｍ１・１クラブ③旭明成高Ｂ▽Ｂ級　①大成クラブＢ②北電クラブ③暁クラブＡ▽Ｃ級　①暁クラブＢ②暁クラブＣ
　【女子】▽Ａ級　①ウィズ旭川②ＹＤＫ③旭商高Ａ③旭実高▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②のんびりクラブ▽Ｃ級　①緑が丘中Ａ②当麻クラブ③旭川女子クラブＢ③東旭川クラブ